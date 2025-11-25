Виктория Боня рассказала, что ее дочери не нравилось учиться в Англии

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена территории РФ)/victoriabonya

Блогер Виктория Боня рассказала, что ее дочери Анджелине не нравилось учиться в школе в Англии. Об этом сообщает "Газета.ру".

Подписчица блогера поинтересовалась, почему Анджелина не учится в школе. Боня опровергла эту информацию и заявила, что сейчас она проходит обучение онлайн. По ее словам, раньше девочку отправляли в школу с проживанием в Англии, однако она хотела вернуться домой.

"Она постоянно плакала и просила ее забрать. Ей не понравилось учиться в школе с проживанием, поэтому мы забрали ее в середине учебного года", – поделилась Боня на странице в Instagram (владелец – компания Meta, признана в России экстремистской и запрещена).

Блогер отметила, что благодаря онлайн-обучению у Анджелины теперь есть возможность больше путешествовать и заниматься конным спортом.

Ранее Боня рассказала, что знакомит дочь с советским кинематографом. По ее словам, Анджелина уже посмотрела фильмы "Операция "Ы" и "Джентльмены удачи". Блогер отметила, что советские фильмы надо смотреть обязательно.

