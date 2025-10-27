Виктория Боня назвала паразитами тех, кто делает разборы в Сети

Фото: ТАСС/AP/Scott A Garfitt

Блогер Виктория Боня назвала паразитами людей, которые снимают видео, анализируя чужие семьи и судьбы. Об этом она заявила в своем телеграм-канале.

"Это не журналистика и не психология, это банальная попытка выжить за счет чужого внимания", – высказалась Боня.

Она добавила, что блогеры, которые снимают разборы жизни знаменитостей, живут чужой энергией. По ее мнению, такие люди несчастны и пытаются компенсировать свою внутреннюю ничтожность через внешнюю агрессию.

Ранее Боня подала иск против невесты певца Григория Лепса 19-летней Авроры Кибы. Блогер обратилась в суд, чтобы защитить честь, достоинство и деловую репутацию.

Выяснилось, что избранница Лепса в соцсетях обвинила ее в занятиях проституцией. Конфликт между ними начался летом этого года, когда Боня заявила о финансовых проблемах в семье Кибы.

