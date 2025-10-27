Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 октября, 11:18

Шоу-бизнес

Виктория Боня назвала паразитами тех, кто делает разборы в Сети

Фото: ТАСС/AP/Scott A Garfitt

Блогер Виктория Боня назвала паразитами людей, которые снимают видео, анализируя чужие семьи и судьбы. Об этом она заявила в своем телеграм-канале.

"Это не журналистика и не психология, это банальная попытка выжить за счет чужого внимания", – высказалась Боня.

Она добавила, что блогеры, которые снимают разборы жизни знаменитостей, живут чужой энергией. По ее мнению, такие люди несчастны и пытаются компенсировать свою внутреннюю ничтожность через внешнюю агрессию.

Ранее Боня подала иск против невесты певца Григория Лепса 19-летней Авроры Кибы. Блогер обратилась в суд, чтобы защитить честь, достоинство и деловую репутацию.

Выяснилось, что избранница Лепса в соцсетях обвинила ее в занятиях проституцией. Конфликт между ними начался летом этого года, когда Боня заявила о финансовых проблемах в семье Кибы.

Читайте также


шоу-бизнес

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика