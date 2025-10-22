Ольга Бузова заявила, что готовит заявление в органы по поводу взлома ее аккаунта

Ольга Бузова вышла на связь с подписчиками и сообщила, что один из ее аккаунтов в соцсетях взломали мошенники. Знаменитость расстроилась до слез, а позже заявила, что готовит заявление в соответствующие органы. Ранее блогер Оксана Самойлова и телеведущая Ксения Бородина также потеряли контроль над личными страницами. Что известно о массовых взломах аккаунтов звезд, расскажет Москва 24.

"Не имеют ко мне никакого отношения"

21 октября Ольга Бузова сообщила в своем телеграм-канале, что ее аккаунт в одной из соцсетей, который насчитывает более 25 миллионов подписчиков, взломали мошенники.

"Страница Buzova86 сейчас мне недоступна. Все фото и видео в сторис выставляю не я. Не переходите ни по каким ссылкам. Я еще и взлетаю в слезах", – написала знаменитость.

Звезда восприняла неприятность близко к сердцу и на следующий день поделилась переживаниями с аудиторией.





Ольга Бузова телеведущая, блогер Возвращаюсь домой разбитая и без настроения. Ощущение, что к тебе просто залезли в душу и там топчут и гадят или зашли в квартиру и ходят по ней, а ты сидишь привязанная, и ничего не можешь сделать.

При этом звезда настроена решительно. Ольга заявила, что планирует подать заявление в соответствующие органы, а также зафиксировала подробности взлома в телеграм-канале "для показаний в полиции".

Еще 20 октября Бузова заявляла о попытках взлома своего аккаунта. Знаменитость попросила подписчиков быть внимательными, не переводить деньги и не переходить по ссылкам, отметив, что ее "жестко ломают" и это происходит у многих ее коллег.

Ранее, 15 октября, о взломе аккаунта заявила коллега Бузовой Ксения Бородина. От ее имени было опубликовано несколько постов и сторис с розыгрышами, просьбами перейти по сомнительным ссылкам, а также новость о беременности телеведущей, которую та позже опровергла.

20 октября Бородина вышла на связь с подписчиками и сообщила, что вернула доступ к странице. Знаменитость еще раз предостерегла доверчивых подписчиков и заявила, что если с них начинают требовать деньги, значит, это точно мошенники. Ксения также выразила мнение, что нет способа обезопасить свои соцсети и такое может произойти с каждым. Кроме того, телеведущая заметила, что после инцидента у нее осталось 20 миллионов подписчиков вместо 21.

17 октября блогер и бизнесвумен Оксана Самойлова тоже заявила в телеграм-канале, что оказалась в подобной ситуации. Она потеряла контроль над страницей с 17 миллионами подписчиков. Помимо сомнительных розыгрышей, там стали публиковаться якобы актуальные новости о ее личной жизни. Сначала злоумышленники разместили пост, в котором Оксана якобы опровергла развод с Джиганом, а затем появились публикации о том, что Оксана действительно разводится с супругом из-за его измен. В своем телеграм-канале Самойлова посмеялась над "нелепыми" постами мошенников.

"Мне девчонки скидывают периодически, что постится на моей странице. Просто там такой сторителл (от англ. storytelling – искусство рассказывать истории. – Прим. ред.) лютый! Ребят, я надеюсь, мы все адекватные люди и понимаем, что не я делаю эти нелепые посты, они не имеют ко мне никакого отношения", – заявила модель.

Блогер также отметила, что собирается написать заявление в полицию.

Ранее еще ряд публичных людей теряли доступ к своим соцсетям. В сентябре был взломан аккаунт блогера Димы Масленникова, в августе – Иды Галич, Елены Блиновской и Валерии Чекалиной, известной в Сети как Лерчек, а в июле – Александры Митрошиной.

"Нечего смотреть"

В начале сентября блогер и телеведущая Виктория Боня также заявляла о хакерской атаке на ее аккаунт с 12,5 миллиона подписчиков. Знаменитость опубликовала скриншоты переписки со злоумышленниками, которые угрожали взломать ее личную страницу, если она не заплатит им деньги. Звезда соцсетей была настроена решительно и написала в подписи к скриншотам, что не позволит никому себя шантажировать и не заплатит "даже рубля".

"Ничто не может отнять меня у меня... Со мной не стоит связываться ни в этом пространстве, ни в этой Вселенной. Вот просто не стоит! Вы просто будете изничтожены светом моей души и сознания", – отметила Вика.

19 октября знаменитость поделилась в своем телеграм-канале видео, в котором рассказала, как не стать жертвой мошенников в соцсетях. Боня уточнила, что такие рекомендации ей дали сотрудники компании Meta (деятельность компании запрещена и признана экстремистской в РФ).

"Во-первых, номер телефона лучше не привязывать. Лучше создать один e-mail, который никто не знает. И его подвязывать к блогу. Этот e-mail нужно подвязать еще к секьюрити e-mail, то есть у вас должно быть два e-mail, которые подвязаны друг на друга", – посоветовала Вика.

Знаменитость также призвала подключить e-mail и блог к приложению-аутентификатору, которые генерируют коды для входа. Кроме того, Боня порекомендовала не пренебрегать новой функцией селфи-верификации, которая появилась в некоторых соцсетях.

Блогер также отметила важность сложных паролей и призналась, что сама использует много пунктуационных знаков, поэтому ее защиту просто невозможно запомнить.

Тем, кто уже взломан, Виктория посоветовала пытаться заходить в аккаунт по "сто раз в день". Может получиться не сразу, но якобы в какой-то момент попытки могут увенчаться успехом. Тогда стоит быстро поменять пароли, вернув таким образом контроль над страницей.

20 октября на тему массового взлома аккаунтов знаменитостей высказался исполнитель Митя Фомин. Певец рассказал, что не переживает из-за того, что злоумышленники могут получить доступ к его страницам в соцсетях, сообщает сайт "Комсомольской правды". Фомин отметил, что вряд ли вообще заинтересует хакеров, ведь у него "мало подписчиков", да и нет "горячего" контента.





Митя Фомин певец У меня там ничего нету, ни обнаженки никакой. <...> Мне в основном пишут поклонницы, признаются в любви, мы обмениваемся какими-то рекламными возможностями, а так, чтобы меня взломали… Нечего смотреть.

Исполнительница МакSим тоже отмечала, что сохраняет спокойствие, ведь "чего-то запрещенного" нет не только в ее соцсетях, но и в ее телефоне.

