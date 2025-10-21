Самойлова назвала нелепыми посты мошенников об изменах Джигана

Фото: телеграм-канал Samoylovaoxana

Блогер и модель Оксана Самойлова высмеяла посты мошенников об изменах ее супруга, рэпера Джигана (настоящее имя – Денис Устименко-Вейнштеин. – Прим. ред.), которые появились на ее взломанной странице в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена и признана экстремистской в РФ). Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на телеграм-канал звезды.

Самойлова охарактеризовала все публикации как нелепые и жестокие, подчеркнув, что они не имеют к ней никакого отношения. Также она заявила о своем намерении обратиться в полицию.

"Это необходимость. И надеюсь, что скоро я верну свою страницу. Доступ восстановят. Я все это удалю. Почищу. И все, моя страница снова будет принадлежать мне. Еще раз хочу напомнить. Пожалуйста, не отправляйте никому никакие деньги. Это мошенники, это развод", – написала блогер.

В начале октября модель выложила в соцсети эмоциональное признание, где рассказала, что "устала быть сильной" и "не имела права на слабость". Также она поделилась, что ее никогда не любили просто так. Это заставило поклонников заговорить о возможном разводе Самойловой и Джигана.

Позже блогер сообщила о взломе своей страницы в Instagram. Помимо постов о разводе с Джиганом из-за измен, в частности с блогером Алиной Акиловой, в аккаунте также начали появляться розыгрыши и конкурсы.

Тем не менее спустя время Самойлова подтвердила новости о разводе, уточнив, что это не является пиар-ходом. Заявление модели было зарегистрировано 6 октября, дата рассмотрения пока не назначена.

