Юрист Джигана прокомментировала слухи о разводе рэпера с Оксаной Самойловой

Блогер Оксана Самойлова подала на развод с рэпером Джиганом после 13 лет брака, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции города Москвы. При этом слухи о разладе между инфлюенсером и музыкантом появились давно. Что известно о личной жизни знаменитостей, расскажем в нашем материале.

"Не имела права на слабость"

Блогер Оксана Самойлова подала заявление на развод с рэпером Джиганом (настоящее имя – Денис Устименко-Вейнштеин) после 13 лет брака. По данным СМИ, иск о расторжении брака был зарегистрирован 6 октября.

В пресс-службе судов общей юрисдикции города Москвы подтвердили, что Самойлова действительно подала на развод.

"В настоящее время вопрос о принятии иска к производству не решен", – сказано в публикации.

При этом до официального подтверждения отец Джигана в разговоре со "Стархитом" назвал сообщения о разводе сына "неправдой". Брат Оксаны, Евгений, также отметил в комментарии журналистам, что не знает о происходящем в отношениях рэпера и бизнесвумен.

Рэпер тоже отказался комментировать сообщения о разводе. По данным издания, Джиган выступил на одной из закрытых премий 9 октября, но отказался общаться с журналистами, а на вопрос о разводе "отреагировал, не сдерживаясь в выражениях".

Юрист знаменитости Галина Атаманова рассказала журналистам, что к ней пара не обращалась по вопросам раздела имущества.

"Я узнала об этом лишь два дня назад (разговор опубликован 9 октября. – Прим. ред.). Пока не увижу документы, я ничего утверждать не могу. По моим данным, они все еще вместе, и я верю, что все равно они будут вместе", – сказала юрист Джигана.

Телеведущая Виктория Боня в беседе с News.ru предположила, что если Самойлова решила "простить и отпустить" супруга, на то есть "веская причина".





Виктория Боня телеведущая, блогер Иногда бывает последняя капля, которая переполняет чашу. Мне очень жаль, что после стольких усилий и стараний людям приходится расставаться. С другой стороны, может быть, Оксана подумала о том, что пока она еще молодая и красивая, у нее есть возможность построить счастливую семью с другим мужчиной.

Телеведущая также отметила, что ранее принимала участие в одном проекте со знаменитыми супругами. По словам Бони, она на протяжении долгого времени находилась рядом с парой и заметила, как они разговаривают на одном языке.

"Я точно знаю, что Денис любит Оксану и что Оксана любит Дениса", – подчеркнула блогер.

Впервые слухи о разладе в паре Самойловой и Джигана появились в сентябре 2025 года. Оксана выложила пост с фотографиями с Дня знаний, когда трое из четверых детей супругов вновь пошли в школу. Однако ни на одном снимке не было Дениса. Вскоре после этого блогер и вовсе перестала выкладывать новый контент. Через три недели Оксана вернулась в Сеть и начала публиковать видео и фото, сделанные во время Недели моды в Париже, которую блогер посетила в компании подруг. При этом Самойлова никак не прокомментировала свое исчезновение из соцсетей и внезапное возвращение.

"Что происходит с Оксаной? Как-то все стало по-другому"; "что так неинтересно стало. Где огород? Где семья?" – недоумевали подписчики знаменитости.

Вскоре фолловеры заметили, что и характер контента изменился: стало заметно меньше постов про детей и семью, Денис также не появлялся в блоге супруги.

Кроме того, Самойлова поделилась роликом, в котором лежит на коленях у своей матери. Видео сопровождалось откровенными строками.





Оксана Самойлова блогер, бизнесвумен Мам, твоя девочка так устала быть сильной... Я не имела права на слабость. Меня всегда недостаточно. Я должна все контролировать. Мне нельзя ошибаться. Меня не любили просто так. Я должна быть идеальной.

При этом подписчики Оксаны заметили, что она с детьми находится не в загородном доме, где жила с супругом, а в столичной квартире.

В свою очередь, Джиган делился в соцсетях публикациями с детьми. А на фоне новостей о разводе и вовсе был замечен в компании давнего друга и коллеги, рэпера Тимати (настоящее имя – Тимур Юнусов) и моделей в клубе.

"Сорян, Вась"

По данным СМИ, знакомство Джигана и Оксаны Самойловой произошло в 2009 году в ночном клубе. Отношения развивались быстро: девушка снялась в новом клипе музыканта, а вскоре пара отправилась на совместный отдых на Сейшелы.

В 2011 году возлюбленные впервые стали родителями, у них родилась дочь Ариела. Пара узаконила отношения в красивую дату – 12.12.2012. При этом Оксана и Джиган не устраивали пышную свадьбу, отпраздновав событие лишь в кругу родных и друзей, а платье невеста сшила сама. В 2014 году супруги вновь стали родителями, когда на свет появилась дочь Лея, в 2017-м родилась Майя, а в 2020 году – сын Давид.

При этом в 2020-м же Оксана уже пыталась развестись с супругом и подавала заявление. По данным СМИ, причиной разрыва могло стать поведение Джигана и его измены. В то время музыкант активно посещал ночные клубы, а в один из своих визитов в американское заведение он даже подрался с охранниками, заявив сотрудникам полиции, что является порноактером. Затем Денис и вовсе сбрил брови и оказался в реабилитационном центре.

Тогда бизнесвумен заявила в личном блоге, что счастливая семейная жизнь с мужем оказалась "обманом" и ей просто "не оставили выбора". Блогер признавалась подписчикам, что не хочет, чтобы их с рэпером общие дети "видели весь этот ад".





Оксана Самойлова блогер, бизнесвумен Он говорил такие вещи, клялся здоровьем наших детей, умолял не верить в сплетни и слухи. Клялся, что любит только меня и никогда не изменял. Я верила, потому что не способна на такие обманы, потому что я добрая и наивная и не понимаю, как можно так поступать. Потому что мы были счастливы, понимаете?

Рэпер своеобразно реагировал на откровения супруги в Сети: Денис опубликовал свой снимок, поставил ссылку на ее блог и подписал: "Сорян, Вась".

Однако тогда Джигану и Самойловой удалось сохранить брак. Возлюбленные не явились на заседание в суде, из-за чего дело было закрыто в связи с примирением сторон. Оксана объяснила подписчикам, что решила дать отношениям еще один шанс и сохранить семью ради детей.

При этом в 2023-м вновь появились слухи о ссоре между супругами. По данным СМИ, Денис даже съехал от семьи. Оксана подтвердила в личном блоге, что у рэпера вновь случился срыв, но и тогда возлюбленным удалось помириться.

Сейчас представители шоу-бизнеса и интернет-пользователи также сомневаются в желании пары расторгнуть брак. На фоне слухов об очередном разладе супругов продюсер Сергей Дворцов в беседе с изданием "Страсти" 25 сентября предположил, что развод вряд ли состоится. Однако не исключил, что у супругов мог возникнуть конфликт на почве ревности со стороны Оксаны.

"Сегодня поссорились, завтра помирились, для них это привычная ситуация. По какой причине на этот раз? Ну, наверное, ревность Самойловой. Вокруг Джигана всегда молодые девочки красивые. Думаю, что это пиар, чтобы больше говорили о них", – отметил Дворцов.

Многие подписчики с сожалением отметили, что верят в разлад в семье знаменитостей, списывая все на поведение Джигана.

"Очень жаль, клевые они. Но, видимо, Оксане надоело терпеть"; "без нее он сопьется – и опять в рехаб, что неудивительно"; "мне кажется, Оксана тащила Джигана на себе, как бы это печально ни звучало", – рассуждали комментаторы.

При этом некоторые интернет-пользователи уверены, что слухи о разводе являются пиар-ходом перед выходом нового лиричного трека рэпера о любви, который он презентовал в своих соцсетях 10 октября.

