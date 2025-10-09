Оксана Самойлова подала иск на развод с Джиганом

Фото: legion-media.com/ТАСС/Сергей Фадеичев

Блогер Оксана Самойлова подала иск на развод с рэпером Джиганом (настоящее имя – Денис Устименко-Вейнштеин. – Прим. ред.). Заявление зарегистрировал 6 октября судебный участок мирового судьи № 419 Хорошевского района Москвы.

Дата рассмотрения пока не назначена. Также в деле есть квитанция об оплате госпошлины.

Ранее Самойлова вновь заставила поклонников говорить о разладе в ее семье, опубликовав эмоциональное признание в соцсетях. Она поделилась, что "не имела права на слабость" и должна была "все контролировать". По ее словам, "ее не любили просто так".

Пара воспитывает четырех детей: 14-летнюю Ариелу, 11-летнюю Лею, 8-летнюю Майю и 5-летнего Давида. Самойлова рассказывала, что задумывается еще об одном ребенке, но ее останавливает нехватка времени.