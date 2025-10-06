Блогера Оксану Самойлову не пустили на показ Balenciaga из-за поддельного билета

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/samoylovaoxana

Блогера и модель Оксану Самойлову не пропустили на показ бренда Balenciaga. Об этом рассказала журналистка Ксения Собчак в своем телеграм-канале.

По словам Собчак, Самойлова приехала на мероприятие со своим пригласительным, однако внутрь ее не пустили, несмотря на то что блогер "долго выясняла что-то у входа".

Позже Самойлова поделилась с журналисткой, что приобрела пригласительный за 8 тысяч евро.

"Но, видимо, меня обманули, и организаторы меня не пустили, вот и вся история", – сказала она.

После произошедшего девушка сфотографировалась в своем образе на фоне места проведения показа.

