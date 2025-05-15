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15 мая, 13:52

Шоу-бизнес

Оксана Самойлова сообщила, что попала в больницу

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской на территории РФ)/samoylovaoxana

Блогер и предпринимательница Оксана Самойлова опубликовала фотографию из больницы, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Instagram (владелец  – компания Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ) супруги рэпера Джигана.

На снимке Самойлова лежит в палате, к ней протянута капельница. Тем не менее подробности случившегося блогер раскрывать не стала, сопроводив публикацию подписью: "Хотите страшную историю?"

Ранее Самойлова рассказала, что ее детей забрала полиция в Дубае. В своих социальных сетях предпринимательница опубликовала видео, на котором ее наследники стоят с сотрудниками местных правоохранительных органов на пляже.

По словам блогера, дети "раскрыли какое-то незаконное дело". Они привлекли внимание полиции тем, что обнаружили пойманную в сеть рыбу, которую незаконно установил посетитель пляжа.

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