Жена рэпера Джигана Самойлова рассказала, что из-за переедания у них умерла коза

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/samoylova_official

Супруга рэпера Джигана Оксана Самойлова рассказала, что на съемках реалити-шоу "Большое переселение" у них из-за переедания умерла коза. Об этом пишет "Газета.ру".

Как рассказала Самойлова, смерть козы семьи, в чей дом она заехала вместе с детьми и супругом в рамках шоу, до сих пор заставляет ее чувствовать вину. Супруга Джигана уточнила, что животное скончалось из-за того, что наелось клевера и "надулось".

"Мы думали: отпустили, коза побегала, поела, попила, она поспала. Поэтому ужасный был стресс и у детей, и у нас. Дети были шокированы, грустили, переживали", – отметила Самойлова, добавив, что после этого она вместе с супругом решила завести собственное животное.

Блогер подчеркнула, что удивилась умственным способностям коз, а также их преданности. По ее словам, после жизни в деревне она просила семью, в чьем доме они жили, продать одну из коз. Однако та семья заявила, что им самим нужно было животное.

Ранее Джиган и Самойлова пообещали построить питомник для бутовских коз. Блогерша призналась, что их очень тронула история пенсионера Валерия Аникеева, который долгое время содержал животных на Новобутовской улице Москвы.

Суд в октябре запретил мужчине содержать животных. Решение будет действовать до выполнения всех санитарных требований. Аникеев должен построить загон, а также ему необходимо согласовывать с администрацией пути прогонов стад по улицам.

Информация о бутовских козах появилась в Сети еще в конце 2021 года. Местные жители публиковали видео прогулок животных вдоль жилых домов и городских улиц и не жаловались на коз, пока последние не начали атаковать автомобили.

