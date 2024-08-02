Хозяин коз в Бутове заявил, что ветеринария не имеет права судиться с ним

Фото: телеграм-канал "Daily Storm"

Хозяин коз в Бутове отреагировал на иск в суд, заявив, что ветеринария не имеет права судиться с ним. Об этом сообщает телеканал "360".

По словам мужчины, поголовье принадлежащих ему коз не превышает допустимые нормы. Он уточнил, что животных у него 13 или 14, а максимально допустимое число превышает 20.

"Какая-то у вас ошибка", – сказал хозяин коз, подчеркнув, что ему нет дела до иска в суд.

Мужчина рассказал, что сейчас находится в Ялте на отдыхе. Он добавил, что хочет сделать городу подарок в виде больших часов на склоне горы, но пока не может этого сделать, поскольку зона заповедная.

Комитет ветеринарии Москвы попросил суд запретить жителю Бутова содержать в городе коз. По словам специалистов, животные пасутся вдоль многоквартирных домов на Изюмской улице и возле станции метро "Улица Скобелевская".

Отмечается, что владелец коз за ними не присматривает, из-за чего улицы наполняются навозом. Также на него поступают многочисленные жалобы от жителей района.

Бутовские козы оказались в центре внимания еще в конце 2021 года. Очевидцы публиковали видео прогулок животных вдоль жилых домов и городских улиц и не жаловались на коз, пока последние не начали атаковать автомобили.

