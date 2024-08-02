Столичные ветеринары попросили суд запретить жителю Бутова содержать коз

Фото: телеграм-канал "Бутовские козлы"

Комитет ветеринарии Москвы просит суд запретить жителю Бутова содержать в городе коз, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Зюзинского районного суда.

Специалисты уточнили, что животные пасутся вдоль многоквартирных домов на Изюмской улице и возле станции метро "Улица Скобелевская". При этом владелец коз за ними не присматривает, из-за чего улицы наполняются навозом. Также на владельца животных поступают многочисленные жалобы от жителей района.

"Нарушение владельцем коз ветеринарного законодательства может стать причиной возникновения и распространения заразных болезней, общих для человека и животных, истец просит суд разрешить возникший спор с ответчиком, игнорирующим уведомления и предостережения Мосветобъединения и управления Россельхознадзора", – добавили в суде.

По данным пресс-службы, ответчиком является Валерий Аникеев.

Бутовские козы оказались в центре внимания москвичей и СМИ еще в конце 2021 года. Сначала очевидцы публиковали видео прогулок животных вдоль жилых домов и городских улиц и не жаловались на коз, однако затем последние начали атаковать автомобили.

Так, несколько животных забирались на крыши авто, чтобы достать зелень с деревьев, а другие объедали газоны, ломали деревья и пугали людей. Последний раз, в конце прошлого года, козы начали топтать автомобили и бить их лобовые стекла. Отмечалось, что найти управу на животных не удавалось.

