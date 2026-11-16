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Над подмосковной Истрой уничтожили два беспилотника
Фото: МАХ/"Минобороны России"
Силы противовоздушной обороны отразили атаку беспилотников на городской округ Истра в Московской области. Об этом сообщила глава округа Татьяна Витушева в мессенджере МАХ.
В небе над муниципалитетом уничтожили два аппарата.
"Опасность БПЛА сохраняется. Будьте бдительны, неукоснительно соблюдайте меры безопасности", – написала Витушева.
Ранее Сергей Собянин сообщил о попытках беспилотников прорваться к Москве. Атака началась вечером 15 ноября. Силы ПВО сбили на подлете к столице 82 беспилотника.