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15 ноября, 23:50

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Песков: РФ продолжит работу над возвращением спортсменов на мировые первенства

РФ продолжит работу над возвращением спортсменов на мировые первенства – Песков

Фото: kremlin.ru

Россия будет и дальше работать над возвращением своих спортсменов на соревнования со всеми международными спортивными федерациями. Об этом ТАСС заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что исключение сборной России из молодежного чемпионата мира по хоккею не осложнит возвращение россиян на мировые арены в других видах спорта. Представитель Кремля подчеркнул, что в разных спортивных федерациях своя ситуация, поэтому работа будет вестись со всеми.

Ранее власти Канады решили не выдавать визы российским хоккеистам для участия в молодежном чемпионате мира, который пройдет на территории страны в 2027 году. По информации СМИ, ограничения касаются в том числе игроков с уже действующими визами.

После этого Международная федерация хоккея (IIHF) сообщила, что Россия не будет участвовать в турнире из-за ограничений со стороны Канады.

Россию исключили из молодежного ЧМ по хоккею

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