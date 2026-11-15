Собянин: система ПВО отразила атаку еще 15 БПЛА на подлете к Москве

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Средства ПВО уничтожили еще 15 беспилотников, летевших на Москву. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере МАХ.

"Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков", – добавил мэр.

Атака на столицу началась вечером в воскресенье, 15 ноября. До этого градоначальник сообщил о ликвидации еще 7 дронов на подлете к Москве.

В связи с этим аэропорт Внуково временно принимает и выпускает самолеты по согласованию с соответствующими органами. Возможны корректировки в расписании рейсов.

