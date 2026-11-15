Собянин сообщил о еще 19 БПЛА, сбитых на подлете к Москве

Фото: MAX/"Минобороны России"

Средства ПВО Минобороны России ликвидировали еще 19 БПЛА, направляющихся в сторону Москвы в воскресенье, 15 ноября. Об этом сообщил Сергей Собянин в MAX.

На место падения фрагментов дронов прибыли специалисты экстренных служб. Информация о возможных пострадавших и повреждениях не приводится.

Ранее градоначальник сообщил об уничтожении еще 16 дронов на подлете к городу. На местах падения их обломков также работали специалисты экстренных служб.

На фоне продолжающейся атаки аэропорт Внуково перешел на работу по согласованию рейсов с соответствующими органами. Пассажиров предупредили о корректировках расписания.

