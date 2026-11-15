Житель Курской области пострадал при атаке дрона

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Местный житель пострадал при ударе вражеского FPV-дрона по селу Воробжа Суджанского района Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в MAX.

По его словам, у 31-летнего мужчины диагностировано слепое осколочное ранение левой ноги. Пострадавшему оказана первая помощь, его доставляют в Курск. Также поврежден автомобиль.

Ранее шесть человек пострадали при атаке БПЛА на промышленную зону Нижнекамска. Пятерым из них оказали медицинскую помощь на месте, еще один был доставлен в больницу. Он является сотрудником Росгвардии.

В районе поврежденных объектов и на прилегающих территориях организован непрерывный контроль качества атмосферного воздуха.

