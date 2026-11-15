Около 500 домов повреждены из-за урагана с торнадо в Индонезии

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Сильный ураган с торнадо повредил порядка 500 зданий, включая жилые дома, на западе индонезийского острова Ява. Об этом пишет газета Kompas со ссылкой на местные власти.

Серьезно повреждены 63 жилых дома. Стихия также затронула несколько образовательных учреждений, больниц и магазинов. При этом сведений о погибших и пострадавших пока нет.

В некоторых районах провинции Западная Ява действует режим чрезвычайной ситуации. Местные власти приступили к устранению последствий урагана.

Ранее торнадо был зафиксирован на юге Турции. Стихия привела к разрушению бытовок со строительными рабочими, из-за чего их выбросило на улицу. В результате четыре человека погибли.

