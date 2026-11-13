Волны высотой два метра могут накрыть южное побережье Бали

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Волны высотой два метра и выше ожидаются с 14 до 15 ноября у южного побережья Бали, включая пролив Бадунг, где ходят скоростные катера на остров Нуса-Пенида. Об этом сообщило индонезийское агентство метеорологии, климатологии и геофизики (BMKG).

"Высота волн может достигать двух метров и более в южных частях Ломбокского и Балийского проливов, в проливе Бадунг и в водах к югу от Бали", – отмечается в сообщении.

Предупреждение актуально с утра 14 ноября до 08:00 15 ноября.

Провинциальное управление по чрезвычайным ситуациям уточнило, что остров находится на переходе от сухого к дождливому сезону. С 14 по 16 ноября в Денпасаре, Бадунге и других районах прогнозируются осадки различной интенсивности.

Ранее власти провинции Пхукет в Таиланде объявили красный уровень опасности из-за угрозы наводнения. Подъем воды вызвали продолжающиеся ливни и сильный приток из соседних районов.

Непогода серьезно нарушила транспортное сообщение на острове. В районе Чалонг были заторы, а часть участков стала непроходимой для легковых автомобилей и мотоциклов.

