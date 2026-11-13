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13 ноября, 16:38

Политика

Эстония отказалась принимать российских и белорусских лыжников на своих соревнованиях

Фото: 123RF.com/khozainuzzuhri

Министерство культуры Эстонии уведомило Международную федерацию лыжного спорта (FIS) о недопуске российских и белорусских спортсменов к соревнованиям на территории республики. Об этом сообщила телерадиокомпания ERR.

В письме, направленном в FIS, ведомство заявило, что атлеты из России и Белоруссии не смогут участвовать в чемпионате мира среди юниоров и спортсменов до 23 лет по лыжным видам спорта в январе, а также в февральском чемпионате мира по биатлону. В министерстве пояснили, что правительство страны считает невозможным проведение соревнований с участием представителей указанных государств на своей территории.

"Эстония находится в числе государств, наиболее активно поддерживающих Украину. Допуск российских и белорусских спортсменов к соревнованиям в Эстонии противоречил бы этой позиции", – отмечается в обращении.

Ранее FIS допустила россиян до турниров под эгидой организации в сезоне-2026/27 в нейтральном статусе. Представители организации также пообещали повторно рассмотреть отклоненные заявки спортсменов на получение нейтрального статуса.

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