В Аргентине расследуют дело футболиста Икарди по подозрению в насилии над дочерью

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В Аргентине начали расследование после заявления о предполагаемом причинении легких телесных повреждений бывшим нападающим "Галатасарая" Мауро Икарди своей 11-летней дочери. Об этом сообщает издание Infobae.

Инцидент произошел 6 ноября в частном поселке Ла-Исла в пригороде Буэнос-Айреса. Девочка связалась с матерью Вандой Нарой и попросила о помощи. После этого женщина обратилась в полицию.

Прибывшие правоохранители опросили Нару. Она сообщила о конфликте между бывшим супругом и их общей дочерью. Позднее девочка самостоятельно покинула дом и осталась под присмотром матери.

12 ноября Икарди вместе с адвокатами прибыл в прокуратуру Тигре и дал показания по поводу произошедшего. Футболист отверг обвинения в применении физического насилия к дочери. Адвокат спортсмена Франсиско Онето сообщил, что Икарди представил собственную версию событий и дополнительные материалы для изучения обстоятельств дела.

Ранее бывший муж американской актрисы Холли Берри Оливье Мартинес обвинил ее в насилии над их сыном. По версии актера, во время игры в VR экс-супруга схватила 13-летнего Масео за шею. Берри эти заявления отвергла, назвав их клеветой. Она утверждает, что Мартинес намеренно искажает обстоятельства ее общения с ребенком, который является нейроотличным.

Актриса также напомнила, что сама сталкивалась с домашним насилием, и заявила, что никогда не причинила бы боль сыну. Кроме того, она выступила против передачи бывшему мужу полной опеки.