Новые случаи заражения описторхозом из-за употребления рыбы выявлены под Саратовом

Фото: пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны"

Новые случаи описторхоза из-за употребления зараженной рыбы выявили в Саратовской области. Об этом РИА Новости сообщила пресс-служба управления Роспотребнадзора.

Случаи заражения фиксируются после употребления рыбы, содержащей личинки (метацеркарии) описторхоза. Установить окончательное число заболевших пока нельзя из-за длительного инкубационного периода.

"Еще некоторое время требуется для лабораторного подтверждения диагноза у конкретного заболевшего", – добавили в Роспотребнадзоре.

После попадания личинок в организм человека, как правило, проходит 2–3 недели до выраженных клинических проявлений и обращений заболевших за медицинской помощью.

Первые случаи заражения были выявлены 1 ноября. Тогда несколько жителей города Пугачева в Саратовской области обратились за медицинской помощью с жалобами на ухудшение самочувствия. Выяснилось, что все они покупали рыбную продукцию в магазинах сети "Пивзавод".

В результате были госпитализированы семь человек. Позже число пострадавших выросло до 19.

Затем в рыбе обнаружили возбудителей описторхоза, продукцию сняли с продажи. Роспотребнадзор начал санитарно-эпидемиологическое расследование и комплекс противоэпидемических мероприятий.

В ведомстве отмечали, что описторхоз относится к паразитарным заболеваниям, которому характерно поражение печени и поджелудочной железы, а также длительное течение. От человека к человеку заболевание не передается. Заражение происходит при употреблении в пищу сырой и недостаточно термически обработанной рыбы семейства карповых, в которой есть описторхи.