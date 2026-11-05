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05 ноября, 15:34

Происшествия

Число отравившихся вяленой рыбой под Саратовом выросло до 19 человек

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Число пострадавших после употребления вяленой рыбы, купленной в магазинах сети "Пивзавод" в Саратовской области, выросло до 19 человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

У обратившихся за помощью выявлен описторхоз. Возбудители этого заболевания найдены в рыбе, приобретенной пострадавшими. Они указывали, что ели вяленую продукцию из магазинов сети "Пивзавод" в Пугачеве.

Сейчас специалисты проводят противоэпидемические и санитарно-профилактические мероприятия, под лабораторный контроль подпали продукция и биологический материал, отобранный у заболевших.

О первых случаях стало известно 1 ноября. Тогда несколько жителей Пугачева обратились за медицинской помощью с жалобами на ухудшение самочувствия после покупки рыбной продукции в местном магазине.

Сперва в министерстве здравоохранения области сообщали о госпитализации семи человек. При этом детей среди тех, кто попал в больницу, не было. Состояние пострадавших оценивалось как удовлетворительное.

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