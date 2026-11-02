РИА Новости: 7 жителей Саратовской области отравились из-за зараженной паразитами рыбы

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Предварительно, причиной отравления семерых жителей Пугачевского района Саратовской области стало употребление рыбной продукции, зараженной паразитами. Об этом сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.

Как рассказали собеседники журналистов, у пострадавших выявили описторхоз. Это заболевание вызывается паразитами и передается через недостаточно термически обработанную рыбу. При этом среди госпитализированных детей нет.

Пострадавших доставили в больницу с ухудшением самочувствия 1 ноября. Все они покупали рыбу в одном из местных магазинов.

Состояние всех пациентов оценивается как удовлетворительное. В настоящее время медики проводят обследования. Прокуратура Саратовской области, в свою очередь, начала проверку по факту произошедшего.

