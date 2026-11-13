СК возбудил дело о теракте после атаки дронов на предприятие в Самарской области

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Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте после атаки украинских военных на промышленное предприятие в Самарской области. Об этом сообщила пресс-служба СК.

По предварительным данным, погибли четыре человека, еще пятеро получили ранения. Обстоятельства инцидента, типы и модели использованных средств поражения уточняются.

Кроме того, устанавливаются конкретные военнослужащие Вооруженных сил Украины, причастные к организации атаки.

ВСУ нанесли удар по промышленному предприятию утром 13 ноября. Пострадавшим оказывается помощь. Губернатор региона Вячеслав Федорищев выразил соболезнования родным погибших и пообещал оказать им поддержку. На месте ЧП развернули оперативный штаб.