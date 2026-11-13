В Нидерландах обнаружили мастерскую по производству оружия на 3D-принтере

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Полиция Нидерландов выявила в городе Эйндховен помещение, которое, предположительно, использовали для изготовления оружия с помощью 3D-принтера. Об этом сообщается на сайте местного правоохранительного ведомства.

Во время обыска дома на улице Ван Тиненлаан сотрудники обнаружили два 3D-принтера, пять единиц огнестрельного оружия и шесть кастетов. В полиции отметили, что подобные мастерские встречаются в стране относительно редко.

В Нидерландах в июле 2026 года ужесточили законодательство об оружии, изготовленном на 3D-принтерах. Теперь уголовная ответственность предусмотрена и за подготовку к его созданию, в том числе за владение файлами с цифровыми чертежами, а не только за производство и хранение оружия.

Ранее ФСБ совместно с МВД РФ и Росгвардией пресекла деятельность 126 человек, подозреваемых в незаконном обороте оружия и боеприпасов. Операции прошли в августе и сентябре в 53 регионах России. По данным ведомства, участники нелегального рынка не только продавали оружие, но и восстанавливали боевые характеристики гражданских образцов в подпольных мастерских.