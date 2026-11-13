ТАСС: боец Усман Нурмагомедов арестован на полгода в ОАЭ

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/usman_nurmagomedov

Российский боец смешанного стиля Усман Нурмагомедов заключен под стражу в ОАЭ на полгода из-за драки в гостинице в Абу-Даби. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Судебный департамент Абу-Даби заявил в Facebook (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ), что восьмерых участников потасовки приговорили к 6 месяцам заключения и крупным штрафам.

Вечером 11 ноября в лобби отеля Hilton в Абу-Даби Нурмагомедов набросился на экс-чемпиона UFC в легчайшей весовой категории, грузина Мераба Двалишвили, который в тот момент давал интервью, и ударил его по лицу. Завязалась потасовка с участием других людей, полиция Абу-Даби задержала всех ее участников и отправила на допрос.

После этого менеджер бойцов ММА Али Абдель-Азиз принес извинения жителям и властям Абу-Даби. Он признал, что ему стыдно за случившееся, назвал произошедшее неуважением к принимающему городу.

В связи с случившемся Нурмагомедову может грозить до года лишения свободы. Отягчающим обстоятельством может стать участие в драке трех и более человек. Согласно статье 392 Уголовного кодекса ОАЭ, групповой характер нападения может повлиять на срок наказания.

