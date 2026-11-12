Брату Хабиба Нурмагомедова грозит год тюрьмы за драку с бойцом UFC Двалишвили в Абу-Даби

Полиция Абу-Даби задержала российского бойца смешанного стиля Усмана Нурмагомедова и других участников драки с экс-чемпионом UFC в легчайшей весовой категории, грузином Мерабом Двалишвили. По данным СМИ, массовая потасовка произошла в лобби отеля, и теперь зачинщикам может грозить тюрьма. Как на ситуацию отреагировал бойцовский мир и в чем причина конфликта, расскажет спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.

"Подкрался сзади как змея"

Фото: Усман Нурмагомедов (слева) и Мераб Двалишвили. Instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/usman_nurmagomedov; merab.dvalishvili

Российский боец Усман Нурмагомедов, троюродный брат легендарного Хабиба Нурмагомедова, вместе с командой подрались с грузинским экс-чемпионом UFC в легчайшем весе Мерабом Двалишвили и его другом. Произошло это в лобби отеля Hilton в Абу-Даби 11 ноября. Двалишвили в тот момент записывал интервью перед поединком в лиге RAF с Марлоном Мораесом, который состоится в ближайшую субботу.

Первым о конфликте рассказал Мераб, опубликовав в соцсетях видео с окровавленным лицом.

"Усман и его друзья подошли со спины и начали бить меня и моего друга. Охрана держала меня, а те продолжали бить нас, когда мы были на земле. Нас было всего двое – я и мой друг. Мы приехали в Абу-Даби, а Усман со своими друзьями подкрался к нам сзади как змея", – утверждал Мераб.





Мераб Двалишвили экс-чемпион UFC в легчайшем весе И вы называете себя бойцами? Это мужское поведение? Если хотите поговорить или подраться, давайте сделаем это по-честному. Вы просто маленькие трусы. Мы истекаем кровью, деремся, а вы просто подлые типы. Вы не мужчины, это показывает ваш характер, показывает, какие вы люди.

Когда в Сети появилось видео драки, стало ясно, что формулировка "подошли со спины" – небольшое преувеличение. На кадрах действительно видно, как во время записи интервью позади грузина идет команда Усмана, однако россиянин перед дракой сначала окликнул Двалишвили, а когда тот повернулся, Усман сказал: "У меня к тебе вопрос".

После этого на одном из роликов есть монтажная склейка, а уже потом – массовое побоище. Позднее в Сети опубликовали драку с другого ракурса и уже без следов вмешательства в видео. Сначала Усман дал Мерабу пощечину, и пока тот осознавал, что произошло, на грузина полетели друзья Нурмагомедова. Дальше в контратаку уже пошел Двалишвили, лобби отеля постепенно превращалось в октагон, где никакие приемы не запрещены. Разнять компанию профессиональных бойцов удалось далеко не сразу.

По данным источника ТАСС, все участники инцидента были задержаны полицией Абу-Даби и отправлены на допрос. Также агентство сообщило утром 12 ноября, что Усман и остальные находятся под стражей более 12 часов, их успел посетить адвокат.

При этом журналист Ариэль Хельвани утверждает в соцсетях, что никаких заявлений грузин не подавал.

"Однако инцидент произошел в общественном месте и попал на видео, поэтому всех участников доставили в отделение", – уточнил он.

По законам Объединенных Арабских Эмиратов, родственнику Хабиба теперь грозит до года лишения свободы, штраф примерно в 2 700 долларов и запрет на въезд в страну.

Главный русофоб UFC

Фото: ТАСС/EPA/ALI HAIDER

Одним из первых на произошедшее отреагировал легендарный боец UFC Ислам Махачев. Действующий чемпион промоушена в полусреднем весе напомнил об инциденте с участием Мераба Двалишвили на турнире RAF в Тбилиси в июле 2026 года, где грузин на родной для себя земле ударил другого российского борца Ахмеда Гаджимагомедова.





Ислам Махачев чемпион UFC в полусреднем весе Тем, кто сейчас осуждает Усмана и ребят, пишет в их адрес оскорбления: почему вы молчали, когда Мераб ни за что ударил дагестанского борца и задел его честь? <...> То, что произошло сегодня, Мераб начал у себя на родине, позволив себе ударить гостя и задев его мать.

К слову, Гаджимагомедов тогда подошел к Двалишвили поинтересоваться, за что грузин ранее оскорблял родного брата Усмана – бойца UFC Умара Нурмагомедова. Двое последних провели поединок в январе 2025 года, который Мераб выиграл единогласным решением судей, однако до него позволил себе русофобские высказывания в адрес оппонента.

Грузин в этом плане пошел во все тяжкие на фоне конфликта на Украине, а также трилогии с россиянином Петром Яном. К слову, серия из трех поединков осталась за уроженцем Красноярского края, причем успешную защиту пояса он провел в конце октября 2026 года.

Тогда Петр рассказал на пресс-конференции, что после боя общался с грузином на фоне его резких высказываний в адрес России.

"Мы пожали друг другу руки, сказали спасибо, поздравили с отличным боем, а потом обсудили пару политических вопросов, которые там и останутся", – сказал боец журналистам.

При этом сам Мераб во время интервью в октагоне с честью признал поражение и отдал должное своему сопернику, который на бой вышел с флагом РФ и в шортах с триколором.

"Аплодирую сидя"

Фото: Мераб Двалишвили. Instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/merab.dvalishvili

Драка Усмана и Мераба разделила спортивный мир: пока одни в шоке от увиденного, другие вообще не верят, что все было взаправду.

К примеру, грузино-испанский экс-чемпион UFC Илия Топурия оскорбил команду россиянина, назвав их в соцсетях "кучкой трусов".





Илия Топурия бывший чемпион UFC Честь, уважение и смирение – это не просто слова, которые вы проповедуете. Это ценности, по которым вы живете. Но вы не продемонстрировали ни одной из них.

Другие представители популярного промоушена тоже не остались в стороне.

"Змеи могут сбрасывать кожу, но они все равно останутся змеями. В конце концов, Мераб, вы с другом – победители", – написал в Сети экс-чемпион UFC Исраэль Адесанья.

Своеобразно на ситуацию отреагировал один из самых звездных бойцов мира Конор Макгрегор, у которого был мощнейший скандал с Хабибом Нурмагомедовым. Ирландец выложил у себя в соцсетях кадры конфликтов с командой россиянина, а также обратил внимание на появившиеся в интернете хештеги ConorWasRight и ConorWasRightAllAlong ("Конор был прав" и "Конор всегда был прав").

Более того, репортер UFC Нина Драма в соцсетях потребовала пожизненно запретить Усману Нурмагомедову выступление в промоушене, где на данный момент у него не было ни одного поединка.

"Заранее спланированное нападение, причем их телефоны уже снимали. Кучка дегенератов. Надеюсь, что Усману Нурмагомедову и его друзьям навсегда запретят переступать порог UFC. То, что у него такая фамилия, не делает его выше остальных", – жестко высказалась журналист.

Однако экс-чемпион UFC и актер Олег Тактаров поделился в соцсетях, что вообще не верит в реальность происходяшего.





Олег Тактаров экс-чемпион UFC, актер Аплодирую сидя и аплодирую стоя, когда люди делают что-то новое. Здесь, мне кажется, чистый повтор раскрутки боя Хабиб – Конор.

Правда, Тактаров, судя по всему, на тот момент не знал, что полиция Абу-Даби (по крайней мере, согласно информации СМИ), задержала всех участников потасовки.

"Что-то я не увидел ни одного удара. Была красивая пощечина, достойная породистого гусара, а дальше все, дальше возня. По-моему, никто никому толком не нанес никаких увечий", – высказался Тактаров.

При этом боец ММА Джефф Монсон в разговоре с "Матч ТВ" вообще не увидел в ситуации ничего особенного.

"Думаю, не стоит воспринимать это всерьез. Оба они соперники. Оба хотят победить, оба хотят проявить свою агрессивность. Полагаю, ничего больше за этим не стоит", – высказался бывший спортсмен.

В то же время драку осудил действующий российский боец UFC Александр Волков. В соцсетях он назвал потасовку под камерами худшим, что только могло произойти. По его мнению, цель разборок в таком формате непонятна, потому что нападавший всегда будет в минусе.