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12 ноября, 12:58

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Брату Хабиба Нурмагомедова грозит год тюрьмы за драку с бойцом UFC Двалишвили в Абу-Даби

"Подкрался как змея": брат Хабиба Нурмагомедова устроил драку с Двалишвили в Абу-Даби

Полиция Абу-Даби задержала российского бойца смешанного стиля Усмана Нурмагомедова и других участников драки с экс-чемпионом UFC в легчайшей весовой категории, грузином Мерабом Двалишвили. По данным СМИ, массовая потасовка произошла в лобби отеля, и теперь зачинщикам может грозить тюрьма. Как на ситуацию отреагировал бойцовский мир и в чем причина конфликта, расскажет спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.

"Подкрался сзади как змея"

Фото: Усман Нурмагомедов (слева) и Мераб Двалишвили. Instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/usman_nurmagomedov; merab.dvalishvili

Российский боец Усман Нурмагомедов, троюродный брат легендарного Хабиба Нурмагомедова, вместе с командой подрались с грузинским экс-чемпионом UFC в легчайшем весе Мерабом Двалишвили и его другом. Произошло это в лобби отеля Hilton в Абу-Даби 11 ноября. Двалишвили в тот момент записывал интервью перед поединком в лиге RAF с Марлоном Мораесом, который состоится в ближайшую субботу.

Первым о конфликте рассказал Мераб, опубликовав в соцсетях видео с окровавленным лицом.

"Усман и его друзья подошли со спины и начали бить меня и моего друга. Охрана держала меня, а те продолжали бить нас, когда мы были на земле. Нас было всего двое – я и мой друг. Мы приехали в Абу-Даби, а Усман со своими друзьями подкрался к нам сзади как змея", – утверждал Мераб.

И вы называете себя бойцами? Это мужское поведение? Если хотите поговорить или подраться, давайте сделаем это по-честному. Вы просто маленькие трусы. Мы истекаем кровью, деремся, а вы просто подлые типы. Вы не мужчины, это показывает ваш характер, показывает, какие вы люди.
Мераб Двалишвили
экс-чемпион UFC в легчайшем весе

Когда в Сети появилось видео драки, стало ясно, что формулировка "подошли со спины" – небольшое преувеличение. На кадрах действительно видно, как во время записи интервью позади грузина идет команда Усмана, однако россиянин перед дракой сначала окликнул Двалишвили, а когда тот повернулся, Усман сказал: "У меня к тебе вопрос".

После этого на одном из роликов есть монтажная склейка, а уже потом – массовое побоище. Позднее в Сети опубликовали драку с другого ракурса и уже без следов вмешательства в видео. Сначала Усман дал Мерабу пощечину, и пока тот осознавал, что произошло, на грузина полетели друзья Нурмагомедова. Дальше в контратаку уже пошел Двалишвили, лобби отеля постепенно превращалось в октагон, где никакие приемы не запрещены. Разнять компанию профессиональных бойцов удалось далеко не сразу.

По данным источника ТАСС, все участники инцидента были задержаны полицией Абу-Даби и отправлены на допрос. Также агентство сообщило утром 12 ноября, что Усман и остальные находятся под стражей более 12 часов, их успел посетить адвокат.

При этом журналист Ариэль Хельвани утверждает в соцсетях, что никаких заявлений грузин не подавал.

"Однако инцидент произошел в общественном месте и попал на видео, поэтому всех участников доставили в отделение", – уточнил он.

По законам Объединенных Арабских Эмиратов, родственнику Хабиба теперь грозит до года лишения свободы, штраф примерно в 2 700 долларов и запрет на въезд в страну.

Главный русофоб UFC

Фото: ТАСС/EPA/ALI HAIDER

Одним из первых на произошедшее отреагировал легендарный боец UFC Ислам Махачев. Действующий чемпион промоушена в полусреднем весе напомнил об инциденте с участием Мераба Двалишвили на турнире RAF в Тбилиси в июле 2026 года, где грузин на родной для себя земле ударил другого российского борца Ахмеда Гаджимагомедова.

Тем, кто сейчас осуждает Усмана и ребят, пишет в их адрес оскорбления: почему вы молчали, когда Мераб ни за что ударил дагестанского борца и задел его честь? <...> То, что произошло сегодня, Мераб начал у себя на родине, позволив себе ударить гостя и задев его мать.
Ислам Махачев
чемпион UFC в полусреднем весе

К слову, Гаджимагомедов тогда подошел к Двалишвили поинтересоваться, за что грузин ранее оскорблял родного брата Усмана – бойца UFC Умара Нурмагомедова. Двое последних провели поединок в январе 2025 года, который Мераб выиграл единогласным решением судей, однако до него позволил себе русофобские высказывания в адрес оппонента.

Грузин в этом плане пошел во все тяжкие на фоне конфликта на Украине, а также трилогии с россиянином Петром Яном. К слову, серия из трех поединков осталась за уроженцем Красноярского края, причем успешную защиту пояса он провел в конце октября 2026 года.

Тогда Петр рассказал на пресс-конференции, что после боя общался с грузином на фоне его резких высказываний в адрес России.

"Мы пожали друг другу руки, сказали спасибо, поздравили с отличным боем, а потом обсудили пару политических вопросов, которые там и останутся", – сказал боец журналистам.

При этом сам Мераб во время интервью в октагоне с честью признал поражение и отдал должное своему сопернику, который на бой вышел с флагом РФ и в шортах с триколором.

"Аплодирую сидя"

Фото: Мераб Двалишвили. Instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/merab.dvalishvili

Драка Усмана и Мераба разделила спортивный мир: пока одни в шоке от увиденного, другие вообще не верят, что все было взаправду.

К примеру, грузино-испанский экс-чемпион UFC Илия Топурия оскорбил команду россиянина, назвав их в соцсетях "кучкой трусов".

Честь, уважение и смирение – это не просто слова, которые вы проповедуете. Это ценности, по которым вы живете. Но вы не продемонстрировали ни одной из них.
Илия Топурия
бывший чемпион UFC

Другие представители популярного промоушена тоже не остались в стороне.

"Змеи могут сбрасывать кожу, но они все равно останутся змеями. В конце концов, Мераб, вы с другом – победители", – написал в Сети экс-чемпион UFC Исраэль Адесанья.

Своеобразно на ситуацию отреагировал один из самых звездных бойцов мира Конор Макгрегор, у которого был мощнейший скандал с Хабибом Нурмагомедовым. Ирландец выложил у себя в соцсетях кадры конфликтов с командой россиянина, а также обратил внимание на появившиеся в интернете хештеги ConorWasRight и ConorWasRightAllAlong ("Конор был прав" и "Конор всегда был прав").

Более того, репортер UFC Нина Драма в соцсетях потребовала пожизненно запретить Усману Нурмагомедову выступление в промоушене, где на данный момент у него не было ни одного поединка.

"Заранее спланированное нападение, причем их телефоны уже снимали. Кучка дегенератов. Надеюсь, что Усману Нурмагомедову и его друзьям навсегда запретят переступать порог UFC. То, что у него такая фамилия, не делает его выше остальных", – жестко высказалась журналист.

Однако экс-чемпион UFC и актер Олег Тактаров поделился в соцсетях, что вообще не верит в реальность происходяшего.

Аплодирую сидя и аплодирую стоя, когда люди делают что-то новое. Здесь, мне кажется, чистый повтор раскрутки боя Хабиб – Конор.
Олег Тактаров
экс-чемпион UFC, актер

Правда, Тактаров, судя по всему, на тот момент не знал, что полиция Абу-Даби (по крайней мере, согласно информации СМИ), задержала всех участников потасовки.

"Что-то я не увидел ни одного удара. Была красивая пощечина, достойная породистого гусара, а дальше все, дальше возня. По-моему, никто никому толком не нанес никаких увечий", – высказался Тактаров.

При этом боец ММА Джефф Монсон в разговоре с "Матч ТВ" вообще не увидел в ситуации ничего особенного.

"Думаю, не стоит воспринимать это всерьез. Оба они соперники. Оба хотят победить, оба хотят проявить свою агрессивность. Полагаю, ничего больше за этим не стоит", – высказался бывший спортсмен.

В то же время драку осудил действующий российский боец UFC Александр Волков. В соцсетях он назвал потасовку под камерами худшим, что только могло произойти. По его мнению, цель разборок в таком формате непонятна, потому что нападавший всегда будет в минусе.

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