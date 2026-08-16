Махачев назвал Россию страной номер один в мире после победы над Гэрри на UFC 330

Российский боец Ислам Махачев защитил титул чемпиона UFC в полусреднем весе, одержав победу над ирландцем Иэном Гэрри в главном поединке турнира UFC 330 в Филадельфии в ночь на 16 августа. Таким образом, уроженец Дагестана одержал 17-ю викторию подряд, что является новым рекордом организации. При этом поединок получился для Ислама одним из самых сложных в карьере, а почему, расскажет спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.



Фото: AP/Derik Hamilton

Бой с 28-летним ирландцем Иэном Гэрри для 34-летнего Ислама Махачева – одна из самых серьезных проверок в карьере. Выиграв все в легкой весовой категории, россиянин, на данный момент лидер рейтинга лучших бойцов вне весовых категорий (P4P), впервые в карьере выходил защищать пояс в полусреднем весе, завоеванный в поединке с австралийцем Джеком Деллой Маддаленой в ноябре 2025 года.

Уроженец Дагестана шел на рекордной победной серии из 16 поединков, не зная поражений уже 10 лет. Однако Гэрри – крайне неприятный соперник. Согласно официальным данным, ирландец выше россиянина на 13 сантиметров (хотя визуально разница была еле заметна), Иэн обладает хорошей ударной техникой и незаурядной физической мощью. При этом у него репутация грязного бойца: в одном из интервью актер и легенда единоборств Олег Тактаров даже назвал его "чудовищем, которое калечит людей".

Собственно, поэтому Гэрри мало кто любит: на пресс-конференции каждую его реплику публика встречала оглушительным свистом. При этом когда Иэн говорил, примерно 95% речи занимали исключительно комплименты Исламу и его команде. В какой-то момент пиетет стал настолько зашкаливать, что Ислам не выдержал и сказал: "Заткнись, ты теряешь последних фанатов".

Но после поединка с Махачевым он их, возможно, даже приобретет. Ирландец стал для россиянина одним из самых сложных барьеров в карьере. Не секрет, что сильная сторона Ислама – борьба, но такую здоровую детину, как Гэрри, с его опасной работой ногами и руками, еще надо повалить на канвас. Да, в конце концов, это получалось, но сомкнуть замок на шее, да и просто удержать контроль, чемпиону было очень и очень тяжело.

Это в любом случае давало Исламу преимущество, так как в попытках вырваться Гэрри терял силы и не мог пользоваться своей ударной мощью. Однако связывать соперника Махачеву тоже удавалось не всегда, и, к примеру, в третьем раунде россиянину прилетел в голову очень опасный хайкик.

Правда, и Ислам в одном из эпизодов тоже проверил голову ирландца ногой на прочность. И это было куда более мощно: Гэрри фактически оказался в нокдауне и лишь чудом сумел выстоять, окончательно не потеряв контроль над ситуацией.



Фото: AP/Derik Hamilton

В итоге мнения судей разделились лишь в том, сколько раундов отдать сопернику Махачева: двое из трех увидели преимущество ирландца лишь в одной пятиминутке из пяти и еще один – в двух. Но так или иначе, россиянин победил единогласным решением и впервые в карьере защитил титул в полусреднем весе.

Ислам стоял в центре октагона с двумя поясами на плечах и российским флагом. Это его 17-я победа подряд в UFC, что стало новым рекордом организации. В карьере же у Махачева теперь 29 побед и 1 поражение, которое датировано далеким 2015 годом.





Ислам Махачев чемпион UFC в полусреднем весе Мы, Россия, доказали, что мы номер один в мире! Все рекорды мы побьем!

Эти слова были сказаны уже в подтрибунном помещении. В октагоне же Ислам в интервью Джо Рогану отдал должное Гэрри, назвав его великим бойцом и хорошем парнем.

"Я его уважаю. Он дал мне тяжелый бой, спасибо ему за это, но я снова все доказал. Это не самый тяжелый поединок в моей карьере. Он был хорош в партере, работает с одним из лучших тренеров в мире. В этой весовой категории оппоненты сильнее, крупнее, но моя игра все еще работает: соперники на канвасе и под моим контролем", – сказал Махачев.

Гэрри же после боя продолжал раздавать комплименты Исламу и его команде, и даже успел переброситься парой добрых слов с Хабибом Нурмагомедовым, который во время боя находился в углу россиянина. В общем, в этот раз обошлось совсем без грязи со стороны ирландца. Однако в список хейтеров Иэна за это добавил сам глава UFC Дана Уайт.

"У Ислама бок отбит, разбито все лицо. Ему (Гэрри. – Прим. ред.) нельзя выходить на решающий раунд и пожимать руки, обниматься. Меня бесит это", – сказал Уайт репортерам после поединка.

Еще до боя Махачев обещал не затягивать со следующим поединком, заявив в одном из интервью, что в его возрасте лучше драться каждые три-четыре месяца. Даже называл предпочтительного соперника – бразильца Карлоса Пратеса по прозвищу "Кошмар". Тот, кстати, уже заявил, что хочет подраться за пояс в полусреднем весе в декабре.

При этом Ислам рассказал журналистам о своей мечте: он очень хочет закончить карьеру на турнире UFC в Москве. Но до финала его пути еще явно далеко, так как его цель – недосягаемые для соперников 20 побед подряд в промоушене. И это минимум.

