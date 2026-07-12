Менеджер Нурмагомедова высмеял Макгрегора после поражения ирландца в UFC

Ирландский боец Конор Макгрегор уступил американцу Максу Холлоуэю техническим нокаутом в первом раунде главного боя турнира UFC 329, который состоялся в Лас-Вегасе в ночь на 12 июля. Для "печально известного" это был долгожданный камбэк спустя пять лет, за который он гарантированно получит 15 миллионов долларов. О реакции экспертов на смазанное возвращение легенды расскажет спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.

"Я в полной темноте"

Фото: Getty Images/Ian Maule

Возвращение 37-летнего Конора Макгрегора в октагон стало одним из главных событий в UFC за последние годы. Ирландец не дрался пять лет после того, как сломал левую ногу в реванше с американцем Дастином Порье в июле 2021-го. Во время паузы "печально известный" попадал в сексуальные скандалы, заявлял о политических амбициях, снимался в кино и женился на матери своих детей Ди Девлин. И всегда мечтал вернуться в большую игру.

Это должно было случиться еще в 2024-м, но Конор сломал мизинец в тренировочном лагере. В 2026-м здоровья все же хватило как минимум для выхода в клетку на реванш с 34-летним американцем Максом Холлоуэем, которого Макгрегор побеждал в далеком 2013 году. Интерес был бешеным: пресс-конференция перед их поединком стала третьей в истории UFC по просмотрам (первые два места – тоже у боев с участием ирландца). Кроме того, промоушн побил собственный рекорд продажи билетов – только на этой статье доходов турнир UFC 329 в Лас-Вегасе заработал 25 миллионов долларов.

"Один из владельцев футбольного клуба находится в городе с женой: в Лас-Вегасе нет ни одной свободной гостиницы", – сказал журналистам глава UFC Дана Уайт, попутно сравнив Макгрегора по уровню легендарности с баскетболистом Майклом Джорданом и звездой американского футбола Томом Брэди.

Конор в привычном для себя эпатажном стиле обещал разорвать оппонента, рассказывал о блестящей физической форме и необычных методах подготовки вроде воздержания "от любых физических прикосновений". Специально к его возвращению организаторы турнира приготовили эпическое дымовое и световое шоу, а великий октагон-анонсер Брюс Баффер, как казалось, орал культовые фразы вроде It's Time ("Время пришло") экспрессивнее обычного. Но сам бой стал чудовищным разочарованием.

Начинался поединок лихо: Макгрегор с разбега сделал попытку хайкика с левой ноги, но не достиг цели и неудачно приземлился на правую. Она начала подворачиваться, из-за чего Конор падал на канвас, а Холлоуэй летел его добивать. Первым неладное заподозрил сам Макс: обычно безжалостный боец, начал сигнализировать судье, что у его соперника явно какие-то проблемы. Американец дал ирландцу встать, и у Макгрегора вновь подвернулась правая нога. Спустя 65 секунд арбитр поединок остановил, а Холлоуэй тем самым оформил одну из самых легких побед в своей карьере техническим нокаутом.



Фото: Getty Images/Zuffa LLC/Josh Hedges

Второй поединок подряд с разницей в пять лет Макгрегора подводят его ноги. При этом у легенды UFC всего одна победа в последних пяти боях. Конор поспешил покинуть арену, а в это время Макс в октагоне призвал поддержать своего соперника в этой непростой ситуации, но его слова разочарованная публика встретила неодобрительным гулом.

Уже после Холлоуэй рассказал журналистам, что даже почувствовав проблемы со здоровьем, Конор призывал оппонента биться.

"Он привел своих детей на бой. Я не собираюсь избивать раненую собаку", – подчеркнул американец.

По словам Даны Уайта, у ирландца подозрение на разрыв крестообразной связки. При этом внимательные зрители заметили, что, как показалось, Макгрегор хромал еще во время выхода в октагон.

"Не знаю, мог ли он получить травму до поединка. На пресс-конференции он подбежал к Холлоуэю, они уперлись друг в друга лбами. Если бы что-то случилось в последние 24 часа, я бы это знал. Доктора проверяли его до боя, он выглядел очень хорошо и на пресс-конференции, и на взвешивании", – сказал глава UFC.

Сам Макгрегор признался в соцсетях, что испытывает тотальное разочарование, а его головка бедра "полностью уничтожена".





Конор Макгрегор боец UFC У меня не было никаких травм перед поединком. Я наносил удары ногами, ставил опорную ногу и прыгал весь тренировочный лагерь, а также за кулисами перед боем. Это произошло из ниоткуда. Я в полной темноте. Я могу описать это только как ад.

Проблемы со здоровьем и такой пшик после долгожданного камбэка – крайне неприятная история, но у Макгрегора есть неплохой утешительный бонус. По данным инсайдеров, за эти 65 секунд Конор только гарантированно получит порядка 15 миллионов долларов: столько, к слову, в UFC за один бой не платят никому. При этом по контракту у "печально известного" остался еще один поединок, но состоится ли он, пока вопрос.

"Это все вина Хабиба"

Фото: AP/TASS/John Locher

Многие эксперты были в замешательстве от подобного перфоманса Конора Макгрегора. К примеру, экс-чемпион UFC Даниэль Кормье признался, что очень расстроен бесславным исходом долгожданного поединка.

"Как будто кто-то отобрал у меня конфету", – сказал он в соцсетях.

При этом действующий чемпион UFC в среднем весе Шон Стрикленд предположил в соцсетях, что дело может быть в стероидах.

"У всех моих друзей, которые их принимали, тела стали хрупкими. Не говорю, что это причина, но стероиды все разрушают", – отметил американский боец.

В то же время чемпион UFC в полулегком весе Алекс Волкановски, комментируя происходящее в октагоне, допустил, что все дело в пристрастии ирландца к алкоголю.

При этом хватало и злорадства. К примеру, боксер и блогер Джейк Пол не поленился поставить 45 смеющихся эмодзи в своих соцсетях. Он же выставил ролик, в котором имитирует движения Макгрегора в бою с Холлоуэем, а затем корчится от боли и падает в бассейн.

А лидер рейтинга бойцов UFC вне весовых категорий (P4P) и действующий чемпион в полусреднем весе Ислам Махачев решил жестко подколоть Конора.





Ислам Махачев лидер рейтинга P4P Конор побил Конора. Макс, поздравляю.

Не стал молчать и менеджер заклятого врага ирландца – Хабиба Нурмагомедова. Али Абдель-Азиз в шутку связал провал Конора с проделками своего клиента.

"Это все вина Хабиба. Правительство должно провести расследование", – заявил менеджер россиянина.

Бывший претендент на титул временного чемпиона UFC Кевин Ли и вовсе назвал возвращение Конора "самым позорным, что только могло произойти в мире". При этом нашлись и те, кто поддержал ирландца. Один из них – экс-претендент на титул UFC Пауло Коста.

"Железная большеберцовая кость и железное коленное сухожилие вернутся. Скорее выздоравливай, Конор. Ты легенда. Пей секретный сок и возвращайся", – написал Коста в соцсетях.

А вот экс-боец UFC Джефф Монсон в беседе с ТАСС призвал Макгрегора подумать о завершении карьеры, назвав того "не великим бойцом".





Джефф Монсон экс-боец UFC Конор оказался не готов. Ему нужно завершать карьеру. Свои деньги он заработал, в определенной степени остался в истории. Но финал смазал. Не великий боец.

С Монсоном заочно согласился и экс-чемпион UFC Олег Тактаров. В беседе с "Чемпионатом" он также отметил, что если у бойца не все в порядке с костями, действовать нужно выверенно, а вся концентрация должна быть на поединке. Макгрегор же тратил энергию на околоспортивное шоу, подчеркнул Тактаров.

