Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Массовое отравление произошло в детском лагере под Омском. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

По данным ведомства, 10 и 11 июля за медицинской помощью обратились воспитанники спортивного лагеря "Динамовец", расположенного в селе Красноярка. В настоящее время угрозы для жизни и здоровья детей не выявлено. Однако работа лагеря приостановлена.

Прокуратура Омской области начала проверку, в рамках которой даст оценку соблюдения закона компанией, которая занималась доставкой еды в лагерь.

По данным NGS55, в лагере произошло массовое пищевое отравление. У некоторых воспитанников поднялась температура, а у других наблюдалась диарея.

"В каком-то отряде 16 человек пострадали, в каком-то девять, в каком-то четыре. Обращались в медпункт не все, в такой "помощи" нет смысла", – отмечает издание со ссылкой на источник.

Ранее следователи возбудили уголовное дело по факту отравления 19 человек роллами в Зарайске. Речь идет об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших массовое отравление граждан.

Установлено, что 16 человек принимали в пищу еду из кафе быстрого питания на улице Карла Маркса, деятельность которого была приостановлена. По данным следствия, пострадавшие обратились в больницу 9 и 10 июля. Среди них 7 несовершеннолетних.

В настоящее время состояние 12 человек оценивается как средней степени тяжести. Еще 7 человек отказались от дальнейшей госпитализации и были отпущены под амбулаторное наблюдение.

