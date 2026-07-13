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13 июля, 17:26

Происшествия

В Приморье мужчина выпил уксус в баре и получил ожоги внутренних органов

Фото: sledcom.ru

В Приморье мужчина выпил уксус в баре и получил ожоги внутренних органов. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по региону.

Инцидент произошел 29 июня во время конкурса в ночном клубе, который расположен в селе Андреевка Хасанского района. По данным ведомства, организаторы в рамках одного из заданий налили мужчине уксус в рюмку, которую посетитель должен был выпить.

В результате мужчина выполнил задание и получил химические ожоги внутренних органов. В связи с этим он обратился за медицинской помощью. По факту произошедшего следователи начали доследственную проверку. Назначено проведение судмедэкспертизы.

В пресс-службе УМВД Приморья уточнили, что у жителя Уссурийска диагностировали химический ожог полости рта и носоглотки. По словам мужчины, конкурс назывался "Угадай, что в рюмке".

Ранее в Ростове-на-Дону возбудили уголовное дело об убийстве после того, как сгорел 12-летний мальчик. По версии следствия, ночью дети неосторожно обращалась с легковоспламеняющейся жидкостью. В результате мальчик получил термический ожог и был госпитализирован, однако позже скончался в больнице.

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