В Ростове-на-Дону возбудили дело после того, как сгорел 12-летний мальчик

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В Ростове-на-Дону возбудили уголовное дело после того, как сгорел 12-летний мальчик. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СК.

По версии следствия, ночью дети неосторожно обращалась с легковоспламеняющейся жидкостью. В результате мальчик получил термический ожог и был госпитализирован, однако позже скончался в больнице.

Уточняется, что дело по данному факту заведено по статье об убийстве.

Ранее жительница Павлодара на севере Казахстана получила ожоги рук после взрыва пауэрбанка. Девушка собирались уходить из фитнес-клуба, когда в сумке взорвался пауэрбанк.

Сотрудник фитнес-центра начал тушить сумку огнетушителем, но огонь не удавалось ликвидировать. Администрация клуба сразу же вызвала скорую.