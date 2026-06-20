Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 июня, 09:27

Происшествия
Главная / Новости /

Bild: 9 человек пострадали в результате удара молнии на спортивном празднике в ФРГ

Девять человек пострадали в результате удара молнии на спортивном празднике в ФРГ

Фото: 123RF.com/joseh51

9 человек получили травмы из-за удара молнии на спортивном празднике в немецком городе Раштатт. Об этом сообщает газета Bild со ссылкой на местных правоохранителей.

В результате 6 человек были доставлены в больницы, угрозы их жизни нет.

Ранее три дома сгорели из-за удара молнии в Оренбургской области. По данным регионального управления МЧС России, пожар произошел в селе Лабазы. Молния ударила по нежилому зданию на улице Чапаева, после чего огонь перекинулся на два соседних объекта и хозяйственные постройки.

Возгорание ликвидировали 14 специалистов и четыре единицы техники, а также добровольно-пожарные команды. Площадь пожара составила 329 квадратных метров, пострадавших нет.

Россиянам напомнили, какие деревья самые опасные во время грозы

Читайте также


происшествияза рубежом

Почему зумеры выдумывают себе болезни?

Жительница столицы попала в отделение гнойной хирургии после похода в салон

Читать
закрыть

Почему зумеры выдумывают себе болезни?

В этом виноваты беспрецедентный уровень тревожности, чувство неопределенности и интернет

Читать
закрыть

Грозит ли России мировой сахарный кризис?

Природное явление Эль-Ниньо грозит снижением урожая сахарного тростника в Индии и Таиланде

Эксперты уверены: РФ полностью обеспечивает себя сахарной свеклой

Читать
закрыть

Почему путешественники увлеклись литературным туризмом?

Людям удается чаще читать лишь в отпуске из-за ежедневной рутины и фоновой тревоги

Читать
закрыть

Как подорожание техники Apple отразится на российском рынке?

Тим Кук сообщил, что компания вынуждена пойти на повышение цен

Эксперты уверены: сильное увеличение стоимости повлечет за собой резкое падение спроса

Читать
закрыть

Почему москвичи стали тренироваться в фитнес-капсулах?

Пользователям доступна опция персонального тренера, который подключается к занятию удаленно

Некоторым комфортнее заниматься в одиночестве, включая собственную музыку

Читать
закрыть

Почему зумеры разочаровались в соцсетях?

Специалисты объясняют это большим количеством рекламы и потерей изначальной сути

На этом фоне взлетела популярность виртуальных ролевых игр

Читать
закрыть

Какие спортивные мероприятия посетить в Москве?

20 июня в Москве пройдет ежегодный "Ночной забег"

21 июня в музее-заповеднике "Царицыно" пройдет празднование Международного дня йоги

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика