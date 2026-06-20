Bild: 9 человек пострадали в результате удара молнии на спортивном празднике в ФРГ

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9 человек получили травмы из-за удара молнии на спортивном празднике в немецком городе Раштатт. Об этом сообщает газета Bild со ссылкой на местных правоохранителей.

В результате 6 человек были доставлены в больницы, угрозы их жизни нет.

Ранее три дома сгорели из-за удара молнии в Оренбургской области. По данным регионального управления МЧС России, пожар произошел в селе Лабазы. Молния ударила по нежилому зданию на улице Чапаева, после чего огонь перекинулся на два соседних объекта и хозяйственные постройки.

Возгорание ликвидировали 14 специалистов и четыре единицы техники, а также добровольно-пожарные команды. Площадь пожара составила 329 квадратных метров, пострадавших нет.

