ВКС РФ ударили по пунктам размещения и управления БПЛА ВСУ в ДНР

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Воздушно‑космические силы (ВКС) России нанесли удары по пунктам временного размещения Вооруженных сил Украины (ВСУ) и управления украинскими дронами в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщили в Минобороны РФ.

"В населенных пунктах Доброполье и Кучеров Яр ДНР летчики авиабомбами ФАБ-500 уничтожили пункты управления БПЛА двух отдельных бригад нацгвардии Украины", – уточнили в ведомстве.

Кроме того, по пункту временного размещения 81‑й отдельной аэромобильной бригады ВСУ в населенном пункте Николаевка ДНР был нанесен удар тремя авиабомбами ФАБ‑1500, оснащенными универсальными модулями планирования и коррекции.

В Минобороны подчеркнули, что все цели были уничтожены – это подтверждают кадры объективного контроля с БПЛА.

Ранее сообщалось, что российская армия за последние сутки атаковала инфраструктуру топливно-энергетического комплекса (ТЭК) и транспортные объекты, которые используют ВСУ. Также были поражены места выпуска и хранения беспилотников дальнего действия.