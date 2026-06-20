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20 июня, 13:26

Политика

ВС РФ за сутки нанесли удар по объектам ТЭК и транспортной инфраструктуры ВСУ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российская армия за последние сутки атаковала инфраструктуру топливно-энергетического комплекса (ТЭК) и транспортные объекты, которые используют Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

Удар был нанесен оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией. Помимо инфраструктуры ТЭК и транспортных объектов, были поражены места выпуска и хранения беспилотников дальнего действия, а также пункты временной дислокации украинских военных и иностранных наемников в 154 районах.

В свою очередь, подразделения группировки войск "Запад" продолжают продвигаться в северо-западной части Красного Лимана. За последние сутки ими было захвачено 5 опорных пунктов. Кроме того, они очистили от украинских военных 47 зданий. В южной части города российская армия завершает ликвидацию блокированной бригады противника.

Помимо этого, за последние сутки Вооруженные силы РФ освободили в Константиновке в ДНР 94 здания, ликвидировали до 95 украинских военных, а также уничтожили 2 бронемашины, 15 автомобилей, 2 орудия полевой артиллерии и 21 наземный робототехнический комплекс.

"В юго-западной части населенного пункта продолжается ликвидация разрозненных групп 28-й и 100-й механизированных бригад ВСУ", – сказано в сообщении.

Ранее Воздушно-космические силы (ВКС) России уничтожили пункт временной дислокации ВСУ возле населенного пункта Маяки в ДНР. Объект обнаружили на краснолиманском направлении расчеты разведывательных дронов группировки "Запад".

Атаку с помощью авиабомбы ФАБ-3000 провел экипаж сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34. В результате место дислокации 63-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) удалось ликвидировать. Снаряд оснащен универсальным модулем планирования и коррекции.

ВС РФ нанесли удар возмездия по объектам топливно-энергетического комплекса Украины

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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