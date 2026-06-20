Су-34М ВКС России уничтожил склад дронов на окраине Харькова

Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ

Истребитель-бомбардировщик Су-34М атаковал на северо-западе Харькова места, где хранятся украинские дроны и составляющие для их выпуска. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

В результате авиаудара склад был уничтожен, что подтверждается кадрами объективного контроля с БПЛА, которые выложило ведомство.

Ранее Воздушно-космические силы (ВКС) России уничтожили пункт временной дислокации украинских военных около населенного пункта Маяки в ДНР с помощью авиабомбы ФАБ-3000. Объект обнаружили на краснолиманском направлении расчеты разведывательных дронов группировки "Запад".

Атаку провел экипаж сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34. В результате место дислокации 63-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) удалось ликвидировать прямым попаданием бомбы. Данный снаряд был оснащен универсальным модулем планирования и коррекции.

