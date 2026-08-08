Собянин: сбиты еще шесть БПЛА, летевших на Москву

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы ПВО сбили еще шесть вражеских дронов, летевших в сторону Москвы утром в субботу, 8 августа. Об этом в мессенджере MAX рассказал Сергей Собянин.

Мэр подчеркнул, что специалисты экстренных служб уже прибыли к месту падения обломков и приступили к работе.

Ранее Собянин сообщил о ликвидации трёх укранских дронов. На местах падения фрагментов также работали оперативные службы.

Также дежурные силы ПВО отразили ракетную угрозу в Пензенской области. Все цели были поражены до того, как достигли территории региона. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.