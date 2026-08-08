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08 августа, 08:46

Происшествия

Землетрясение магнитудой 5,6 произошло на Аляске

Фото: 123RF.com/albund

Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в американском штате Аляска. Об этом сообщила пресс-служба американской геологической службы.

По ее информации, подземные толчки были зафиксированы в 07:50 по московскому времени. Их эпицентр располагался в 54 километрах от населенного пункта Скуэнтна. Очаг залегал на глубине 5 километров.

Информация о возможных пострадавших и разрушениях не поступала.

Ранее ученые зафиксировали землетрясение магнитудой 4,7, которое произошло на территории Египта. Подземные толчки были зарегистрированы в 104 километрах к юго-востоку от города Порт-Саид, в котором проживают более 700 тысяч человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.

Еще одно землетрясение магнитудой 5,4 было выявлено у берегов Папуа-Новой Гвинеи. Его очаг залегал на глубине десять километров, а эпицентр находился в 211 километрах от города Кокопо.

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