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08 августа, 09:00

Безопасность

МВД посоветовало использовать менеджер паролей для защиты аккаунтов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

МВД РФ порекомендовало гражданам применять разные пароли для учетных записей в соцсетях, мессенджерах и на портале "Госуслуг", а также использовать менеджер паролей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

По данным МВД, взлом аккаунтов является одним из этапов многих мошеннических схем. Чтобы защитить данные, необходимо использовать разные пароли для каждого сервиса, включая мобильный банкинг, а также обязательно пользоваться двухфакторной аутентификацией.

Кроме того, в ведомстве советуют периодически проверять, не произошла ли утечка пароля в сеть и достаточно ли он надежен.

Ранее в МВД указали, что телефоны во время использования бесплатной общественной сети Wi-Fi могут быть заражены вредоносным ПО. Из-за этого не стоит на них вводить персональные и платежные данные, а также открывать банковские приложения.

В ведомстве отметили, что мошенники могут не только украсть личные данные, но и замедлить работу устройства, а также заблокировать его.

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