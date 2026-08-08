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08 августа, 16:40

Транспорт

Электробусы нового поколения вышли на маршрут № 409 в Вешняках

Фото: пресс-служба ГУП "Мосгортранс"

Электробусы поколения А5 вышли на маршрут № 409 в столичном районе Вешняки. Они следуют до учебных и медицинских учреждений, парков и скверов, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"Постепенный переход на электробусы способствует снижению вредных выбросов в атмосферу и обеспечивает новый уровень комфорта пассажиров в поездках", – отметил заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Электробусы останавливаются около станции метро "Выхино", платформ Выхино и Новогиреево Московских центральных диаметров. Это позволяет жителям близлежащих районов быстро добираться до главных транспортных узлов, мест отдыха, школ и поликлиник.

Ранее Сергей Собянин принял участие в церемонии выхода на линию 3 000-го электробуса Мосгортранса. Новый транспорт будет обслуживать маршрут № 119 Киевский вокзал – метро "Нагорная".

Юбилейный электробус был собран в июле на московской заводской площадке "КамАЗ" на Сокольническом вагоноремонтно-строительном заводе (СВАРЗ). На маршруте, который он будет обслуживать, по будним дням в среднем совершается около 5 тысяч поездок.

"Новости дня": электробусы вышли на два новых маршрута между Москвой и областью

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