ТАСС: Уиткофф и Кушнер могут посетить Москву на следующей неделе

08 августа, 17:23Политика
Фото: ТАСС/POOL/Кристина Кормилицына
Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер могут посетить Москву и Киев на следующей неделе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
"В диапазоне недели – дней десяти поездка может состояться", – отметил он.
Ранее Трамп заявил, что в вопросе урегулирования российско-украинского конфликта достигнут прогресс. По его словам, Вашингтон работает над урегулированием кризиса и наблюдает некий результат в этом вопросе.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что Москва видит искреннее желание Вашингтона найти решение для завершения конфликта. РФ будет ждать новых идей и предложений со стороны США.
Песков указывал, что контакты между РФ и США не прекращаются даже тогда, когда представители американской администрации не посещают Россию. Он подчеркивал, что российская сторона готова к урегулированию украинского кризиса.