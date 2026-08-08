ТАСС: Уиткофф и Кушнер могут посетить Москву на следующей неделе

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Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер могут посетить Москву и Киев на следующей неделе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

"В диапазоне недели – дней десяти поездка может состояться", – отметил он.

Ранее Трамп заявил, что в вопросе урегулирования российско-украинского конфликта достигнут прогресс. По его словам, Вашингтон работает над урегулированием кризиса и наблюдает некий результат в этом вопросе.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что Москва видит искреннее желание Вашингтона найти решение для завершения конфликта. РФ будет ждать новых идей и предложений со стороны США.

Песков указывал, что контакты между РФ и США не прекращаются даже тогда, когда представители американской администрации не посещают Россию. Он подчеркивал, что российская сторона готова к урегулированию украинского кризиса.

