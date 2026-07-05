Песков заявил, что Россия сохраняет контакты с США даже без визитов эмиссаров

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Контакты между РФ и США не прекращаются даже в тот момент, когда долгое время не было визитов эмиссаров американского лидера Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера. Об этом сообщил журналисту "Вестей" Павлу Зарубину представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Контакты действительно по имеющимся каналам носят достаточно частый характер", – заявил пресс-секретарь президента РФ.

Однако Песков уточнил, что Уиткофф и Кушнер на данный момент заняты. По его словам, как только эмиссары американского лидера освободятся, их будут рады видеть в Москве.

При этом представитель Кремля заявил, что российская сторона остается открытой к урегулированию конфликта на Украине. По его словам, для Москвы предпочтительнее достигнуть всех своих целей именно дипломатическим путем. В связи с этим он выразил надежду, что Евросоюзу не удастся сорвать все мирные усилия.

"В этом плане мы надеемся на продолжение усилий по оказанию услуг доброй воли со стороны американских посредников", – добавил Песков.

Он также отметил, что поступательная милитаризация Евросоюза становится фактором, который усугубляет процесс урегулирования конфликта.

Ранее глава МИД Финляндии Элина Валтонен заявила, что странам Евросоюза не нужно создавать впечатление, что они отчаянно пытаются достичь мира на Украине. По ее словам, ЕС не является нейтральным посредником в мирных переговорах между Москвой и Киевом, так как европейские страны поддерживают Украину.

