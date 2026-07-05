Временные ограничения сняты в аэропорту Домодедово

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Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Домодедово. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

В ведомстве пояснили, что меры вводились для обеспечения безопасности полетов.

До этого ограничения на использование воздушного пространства были введены в районе аэропорта Шереметьево. Авиагавань временно обслуживала рейсы по согласованию с соответствующими органами. Позднее аэропорт вернулся к штатному режиму работы.

Ограничения вводились на фоне попытки атаки вражеских БПЛА на Москву. С утра 5 июля на подлете к российской столице нейтрализовано уже 15 беспилотников.