05 июля, 15:56Транспорт
Временные ограничения сняты в аэропорту Домодедово
Фото: depositphotos/nitinut380
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Домодедово. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.
В ведомстве пояснили, что меры вводились для обеспечения безопасности полетов.
До этого ограничения на использование воздушного пространства были введены в районе аэропорта Шереметьево. Авиагавань временно обслуживала рейсы по согласованию с соответствующими органами. Позднее аэропорт вернулся к штатному режиму работы.
Ограничения вводились на фоне попытки атаки вражеских БПЛА на Москву. С утра 5 июля на подлете к российской столице нейтрализовано уже 15 беспилотников.