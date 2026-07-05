Собянин: силы ПВО уничтожили еще пять БПЛА на подлете к Москве

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Нейтрализованы 5 вражеских дронов, которые летели на Москву днем в воскресенье, 5 июля. Об этом сообщает Сергей Собянин в мессенджере MAX.

По словам мэра, на месте падения фрагментов БПЛА задействованы экстренные службы.

Ранее два беспилотника, которые летели в сторону столицы, были сбиты системой противовоздушной обороны (ПВО).

На этом фоне были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Домодедово. В Росавиации объяснили, что данные меры приняты для обеспечения безопасности полетов.

