05 июля, 15:12Мэр Москвы
Собянин: силы ПВО уничтожили еще пять БПЛА на подлете к Москве
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Нейтрализованы 5 вражеских дронов, которые летели на Москву днем в воскресенье, 5 июля. Об этом сообщает Сергей Собянин в мессенджере MAX.
По словам мэра, на месте падения фрагментов БПЛА задействованы экстренные службы.
Ранее два беспилотника, которые летели в сторону столицы, были сбиты системой противовоздушной обороны (ПВО).
На этом фоне были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Домодедово. В Росавиации объяснили, что данные меры приняты для обеспечения безопасности полетов.