Собянин сообщил об отражении атаки 16-го БПЛА на подлете к Москве

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Ликвидирован еще один дрон, который летел в сторону Москвы днем в воскресенье, 5 июля. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.

По словам мэра, на месте падения фрагментов БПЛА задействованы экстренные службы.

Атака беспилотников на столицу фиксируется с утра 5-го числа. К текущему моменту было уничтожено 16 дронов.

В связи с обеспечением безопасности полетов в аэропорту Домодедово вводились временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Однако спустя время ограничения были отменены.

