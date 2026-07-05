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05 июля, 16:53

Политика

Украина отказалась от гуманитарной акции по передаче погибших в Константиновке солдат ВСУ

Фото: ТАСС

Украина отказалась от гуманитарной акции в Константинове по передаче тел погибших украинских военных. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

По мнению ведомства, Киев не сделал ничего для того, чтобы тела погибших были достойно захоронены родными. Таким образом, как указали в Минобороны РФ, украинские власти вновь показали, что относятся к собственным военным как к расходному материалу, которых призывают на фронт в рамках принудительной мобилизации.

При этом в министерстве рассказали, что свыше 20 представителей СМИ из разных стран заявили, что хотят приехать в Константиновку, чтобы присутствовать при передаче тел украинских военных.

В ведомстве указали, что если бы Украина согласилась на передачу тел погибших украинских военных, то в этом случае министерство бы смогло организовать работу журналистов в Константиновке.

Константиновка была полностью освобождена 3 июля. В Генштабе РФ заявляли, что взятие данного населенного пункта стало ключом к последнему оплоту Киева на Донбассе – краматорско-славянской агломерации.

После этого Россия предложила Украине временно прекратить обстрел города 6 июля в период с 12:00 до 18:00, чтобы провести гуманитарную акцию по передаче тел погибших украинских военных.

Россия готова передать Украине тела погибших в Константиновке военных ВСУ

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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