Собянин сообщил об отражении атаки уже 15 направлявшихся к Москве БПЛА

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силами противовоздушной обороны (ПВО) ликвидированы еще 5 беспилотников, которые летели на Москву днем в воскресенье, 5 июля. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.

Экстренные службы уже задействованы на месте падения фрагментов БПЛА.

Вражеские БПЛА пытаются атаковать столицу с утра 5-го числа. С этого момента на подлете к Москве было нейтрализовано 15 беспилотников.

На этом фоне в аэропорту Домодедово были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. В Росавиации заявили, что меры приняты для обеспечения безопасности полетов.

