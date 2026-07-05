Семерка ОПЕК+ в августе увеличит предел нефтедобычи на 188 тыс баррелей в сутки

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Семь стран ОПЕК+ с добровольными ограничениями добычи договорились увеличить добычу нефти в августе на 188 тысяч баррелей в сутки от уровня июля. Об этом говорится в сообщении организации.

На данный момент в "семерку" входят – Россия, Саудовская Аравия, Ирак, Казахстан, Кувейт, Алжир и Оман.

В организации пояснили, что данная мера позволит странам, которые придерживаются добровольных сокращений, ускорить выполнение компенсаций допущенной ранее сверхдобычи. Также страны продолжат тщательно анализировать конъюнктуру рынка.

Кроме того, в организации подтвердили важность осторожного подхода в поддержании стабильности рынка. Вместе с тем там указали, что постепенное увеличение добычи может быть приостановлено или отменено в зависимости от меняющихся рыночных условий.

Таким образом, квоты на добычу нефти в августе 2026 года составили: для России – 9,887 миллиона баррелей в сутки, для Саудовской Аравии – 10,416 миллиона баррелей в сутки, для Ирака – 4,405 миллиона баррелей в сутки, для Кувейта – 2,66 миллиона баррелей в сутки, для Казахстана – 1,618 миллиона баррелей в сутки, для Алжира – 1,001 миллиона баррелей в сутки, для Омана – 836 тысячи баррелей в сутки.

Очередное заседание семерки стран ОПЕК+ запланировано на 2 августа.

Ранее сообщалось, что Иран смог экспортировать более 40 миллионов баррелей своей нефти за рубеж после полного снятия морской блокады США. Также отмечалось, что Тегеран начал экспортировать энергоресурсы по цене на 20% выше, чем до конфликта с Соединенными Штатами.