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05 июля, 16:16

Транспорт

Ночной велофестиваль в Москве собрал свыше 47 тысяч участников

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

В первом в 2026 году ночном велофестивале в Москве, который состоялся 4 июля, приняли участие свыше 47 тысяч велосипедистов. Они проехали 20 километров, сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

"По поручению Сергея Собянина мы продолжаем проводить масштабные мероприятия в поддержку велодвижения, которые объединяют жителей и гостей города. Первый в этом году ночной велофестиваль собрал более 47 тысяч участников. Это еще одно подтверждение, что велокультура в столице стремительно развивается. Спасибо всем, кто присоединился", – поделился Ликсутов, его слова передает портал мэра и правительства столицы.

Стартовый городок развернулся в Крылатском районе рядом с Гребным каналом. Там работали партнерские площадки с угощениями, веломастерские и пункты проката. Также там можно было оформить свой велосипед в специальной зоне.

Участников встречали аниматоры, диджей и персонажи московского транспорта, проводилось световое шоу. Также гости могли поучаствовать в медиаквизе с призами, а еще сделать снимки в гигантском калейдоскопе и зеркальной фотобудке.

Маршрут фестиваля пролегал от Крылатской улицы до Университетской площади. Велосипедисты ехали по улице Нижние Мневники, Звенигородскому шоссе, улице 1905 года, а также по Краснопресненской и Бережковской набережным. На время заезда часть дорог была закрыта для автомобилистов.

На финише участников ждали нейрофотозона, объемная LED-стена и Тесла-шоу с молниями. Заряд энергии подарила музыкальная группа "Мохито", а завершением вечера стал флешмоб "Перекличка огней", где тысячи участников одновременно зажгли фонари и фонарики на своих телефонах.

Следующий ночной велофестиваль сезона состоится 1 августа. Узнать подробности можно на официальном сайте мероприятия.

Ранее сообщалось, что в столице 12 июля пройдет масштабный костюмированный сап-фестиваль "Это сап, Москва!". Мероприятие в честь Дня Московского транспорта запланировано в парке "Серебряный бор". Для участия необходимо пройти регистрацию, взять сапборд и спасательный жилет.

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