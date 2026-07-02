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02 июля, 13:59

Спорт

Масштабный костюмированный сап-фестиваль пройдет в "Серебряном бору" 12 июля

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Масштабный костюмированный сап-фестиваль "Это сап, Москва!" пройдет в столице 12 июля. Мероприятие в честь Дня Московского транспорта запланировано в парке "Серебряный бор", сообщила пресс-служба Дептранса города.

Для участия в заплыве необходимо пройти регистрацию, взять сапборд и спасательный жилет. Если перечисленного инвентаря нет, его предоставят бесплатно, однако об этом необходимо сообщить при регистрации.

"Количество ограничено, стоит поторопиться! Участники без спасательных жилетов к заплыву не допускаются", – уточнили в департаменте.

Фестиваль стартует в 09:00. В это время начнется сбор гостей, регистрация и развлекательная программа. С 09:00 до 12:00 будет осуществляться спуск в воду, а в 12:00 пройдет массовый старт сап-заплыва. В 15:00 запланирована церемония награждения участников конкурса костюмов, в 18:00 завершится сап-заплыв, а в 20:00 – сам фестиваль.

"Для гостей подготовили лекции, мастер-классы, выступления артистов и бесплатные угощения. Приходите всей семьей!" – сказал заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Между тем в период с 7 по 12 июля в столице состоится фестиваль тенниса. Его проведут в парке "Ходынское поле", дворце тенниса "Лужники", школе тенниса "Белокаменная" и на территории Национального теннисного центра имени Самаранча. Для участников подготовили соревнования, бесплатные уроки и автограф-сессии. Вход на фестиваль свободный.

Спортивно-музыкальный фестиваль "Заряд Фест" пройдет в Москве 4 и 5 июля

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